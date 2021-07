La Rochegiron La Rochegiron Alpes-de-Haute-Provence, La Rochegiron Concert à l’église du Hameau de Vière La Rochegiron La Rochegiron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Concert à l’église du Hameau de Vière La Rochegiron, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, La Rochegiron. Concert à l’église du Hameau de Vière 2021-07-16 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-16 22:45:00 22:45:00 Église du Hameau de Vière Hameau de Vière

La Rochegiron Alpes de Haute-Provence La Rochegiron Trio Anpapié : Exercices d’admiration Bach, Mozart, Beethoven, Fauré, etc… +33 4 92 73 20 10 dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Église du Hameau de Vière Hameau de Vière