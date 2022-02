Concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Saône-et-Loire

Concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse, 21 mai 2022, Saint-Martin-en-Bresse. Concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse Rue de l’église Eglise Saint-Martin-en-Bresse

2022-05-21 – 2022-05-21 Rue de l’église Eglise

Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire Saint-Martin-en-Bresse EUR Le groupe de chorale Arpège vous invite à assister à son concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse. +33 3 85 47 76 33 Le groupe de chorale Arpège vous invite à assister à son concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse. Rue de l’église Eglise Saint-Martin-en-Bresse

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Martin-en-Bresse Adresse Rue de l'église Eglise Ville Saint-Martin-en-Bresse lieuville Rue de l'église Eglise Saint-Martin-en-Bresse Departement Saône-et-Loire

Concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse 2022-05-21 was last modified: by Concert à l’église de Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse 21 mai 2022 Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire