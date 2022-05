Concert à l’Eglise de Ry Ry Ry Catégories d’évènement: Ry

Ry Seine-Maritime Ry Samedi 21 mai à 18h, venez assister à un concert par la maitrise du conservatoire de Rouen, à l’occasion du festival Pierres en lumière.

