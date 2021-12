Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Concert à l’Eglise de Pléneuf Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Sous la Direction d’Erwan SAVIDAN, les cinquante choristes du Chœur du Verdelet auront le plaisir de vous interpréter les plus beaux chants de Noël et de nos traditions. Application des règles sanitaires en vigueur.

armel.herbet@wanadoo.fr +33 6 70 77 67 92 https://choeurduverdelet.wordpress.com/

