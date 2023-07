Paëlla Concert Concert à l’église de Naves Naves, 27 août 2023, Naves.

Naves,Allier

Le comité des fêtes de Naves vous invite à vous régaler autour d’une paëlla suivi d’un concert gospel à l’église..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Concert à l’église de Naves

Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Naves Festival Committee invites you to enjoy a paella followed by a gospel concert in the church.

El Comité de Fiestas de Naves te invita a disfrutar de una paella seguida de un concierto de gospel en la iglesia.

Das Festkomitee von Naves lädt Sie ein, sich bei einer Paella und einem anschließenden Gospelkonzert in der Kirche verwöhnen zu lassen.

