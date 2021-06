Moumour Moumour Moumour, Pyrénées-Atlantiques Concert à l’église de Moumour – Confidanche & Philippe Lacrouzade Moumour Moumour Catégories d’évènement: Moumour

Concert à l’église de Moumour – Confidanche & Philippe Lacrouzade Moumour, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Moumour. Concert à l’église de Moumour – Confidanche & Philippe Lacrouzade 2021-07-02 18:30:00 – 2021-07-02

Moumour Pyrénées-Atlantiques Moumour Pyrénées-Atlantiques Venez profiter d’un concert mêlant musique classique et jazz à l’église de Moumour. En première partie, le trio Confidanches, composé de bénévoles de Jazz à Oloron, jouera des morceaux au hautbois, cor anglais et saxophone ténor. Le répertoire sera varié, allant du classique, au jazz.

Après l’entracte, Philippe Lacrouzade, saxophoniste professionnel et professeur de Sax à Saint Vincent de Paul jouera des morceaux jazz. A l’entracte, il sera possible d’acheter des places pour le concert du 4 juillet au Fronton : « Roberto Fonseca et Charley Rose Trio » Ce concert est en participation libre. Mesures sanitaires : 1 siège de libre entre chaque personne ou groupe de personne d’une entité familiale, le pass sanitaire ne sera pas demandé

+33 7 84 28 38 39

