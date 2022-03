Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville, 2 avril 2022, Donneville. Concert à l’église de Donneville

Église Saint-Pierre de Donneville, le samedi 2 avril à 19:00

Première partie : Chorale de Donneville Concert : « Je t’aime un peu, beaucoup… » avec Julie Goron (Soprano), Camille Forma (Basse), Pauline Magnères (Piano) Évènement sur Facebook : [ici](https://www.facebook.com/events/390325126239457) Chorale de Donneville et Concert “Je t’aime un peu, beaucoup…” Église Saint-Pierre de Donneville Place du Languedoc, 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Église Saint-Pierre de Donneville Adresse Place du Languedoc, 31450 Donneville Ville Donneville lieuville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville Departement Haute-Garonne

Église Saint-Pierre de Donneville Donneville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donneville/

Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville 2022-04-02 was last modified: by Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville 2 avril 2022 Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville

Donneville Haute-Garonne