Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville, Haute-Garonne Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville Catégories d’évènement: Donneville

Haute-Garonne

Concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville, 19 septembre 2021, Donneville. Concert à l’église de Donneville

Église Saint-Pierre de Donneville, le dimanche 19 septembre à 18:00

Venez assister au concert d’une chorale formée juste pour l’occasion à l’église de Donneville le **dimanche 19 septembre à partir de 18 h** ! Répertoire varié : classique, gospel, variété française et internationale, chants du monde… Interprétés par des choristes amateurs. Une chorale éphémère donne un concert à l’église de Donneville Église Saint-Pierre de Donneville Place du Languedoc, 31450 Donneville Donneville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donneville, Haute-Garonne Autres Lieu Église Saint-Pierre de Donneville Adresse Place du Languedoc, 31450 Donneville Ville Donneville lieuville Église Saint-Pierre de Donneville Donneville