Hérault Arboras Ensemble de cuivres de l’Ecole de Musique de Gignac « Ce programme scintillant et tout en douceur vous a été concocté par les enseignants de la famille des cuivres de l’Ecole de musique Intercommunale ou pratiquant l’un de ces instruments.

Réunis dans le cadre d’une programmation mettant en lumière l’activité artistique des enseignants musiciens, l’ensemble est constitué de trompettes, trombones, euphoniums et tubas, dans des situations qui laisseront également place à la surprise.

Un concert fait de feu, d’éclats et de lumière pour célébrer cette période de fêtes !

Trompettes : Michel Meyrueis, Dominique Bougard, Jennifer Quillet

Trombones : Thomas Callaux, Florent Théron

Euphonium : Jean-Luc Héro

