Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Concert à l’Eglise : Choeur du Verdelet Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Concert à l’Eglise : Choeur du Verdelet Pléneuf-Val-André, 30 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Concert à l’Eglise : Choeur du Verdelet Église Saint-Pierre Saint-Paul Square du Chanoine Jaffrin Pléneuf-Val-André

– Église Saint-Pierre Saint-Paul Square du Chanoine Jaffrin

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Sous la direction d’Erwan Savidan, les choristes accompagnés de musiciens vous interpréteront les plus beaux chants de Noël et de nos traditions. Application des règles sanitaires en vigueur. +33 6 70 77 67 92 http://www.choeurduverdelet.com/ Sous la direction d’Erwan Savidan, les choristes accompagnés de musiciens vous interpréteront les plus beaux chants de Noël et de nos traditions. Application des règles sanitaires en vigueur. Église Saint-Pierre Saint-Paul Square du Chanoine Jaffrin Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Église Saint-Pierre Saint-Paul Square du Chanoine Jaffrin Ville Pléneuf-Val-André lieuville Église Saint-Pierre Saint-Paul Square du Chanoine Jaffrin Pléneuf-Val-André