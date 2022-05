Concert à l’église Chédigny village jardin Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Indre-et-Loire

Concert à l'église

Chédigny village jardin, le dimanche 5 juin à 17:00

Chédigny village jardin, le dimanche 5 juin à 17:00

le Barockorchester de Lahr, seul, dans un programme : Philidor, Campra, Haendel . Puis l’ensemble des ateliers de musique ancienne de Palaiseau, interprètera le Misere de De Lalande et le Magnificat de Rosenmüller. Enfin les deux formations se réuniront pour jouer le fameux Te Deum de Marc-Antoine Charpentier

10€

Les Ateliers de musique ancienne de Palaiseau s’associeront à un ensemble étonnant, le Barockorchester de Lahr composé de 25 jeunes instrumentistes sous la direction d’Annabelle Cavalli. Chédigny village jardin 37310 Chédigny Chédigny Indre-et-Loire

2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T19:00:00

