Concert à l’Auditorium Trio Karénine Place des Consuls Cahors Lot

Cahors

Place des Consuls Cahors

Concert à l’Auditorium Trio Karénine Place des Consuls Cahors, vendredi 11 avril 2025.

Concert à l’Auditorium Trio Karénine

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

Quel plaisir de revoir le Trio Karénine à l’Auditorium ! Neuf ans ont passé et ils ont développé depuis une formidable carrière, tant en concert qu’au disque. Ils ont également récemment accueilli un nouveau violoniste en la personne de Julien Dieudegard, qui lui s’était produit en 2020 à Cahors avec le Quatuor Béla.

Nous découvrirons sûrement avec gourmandise la nouvelle alchimie et complicité sonore du trio dans un magnifique programme deux pièces maîtresses du répertoire notamment, le fameux et magnifique trio Des Esprits de Beethoven, et le trio de Ravel, magique par sa modernité, ses sonorités… l’œuvre d’un compositeur génial tout simplement ; Plus près de nous, Philippe Hersant, un compositeur incontournable de notre temps, qui regarde avec son Trio vers la musique de Marin Marais.

Pour servir cette musique, quoi de mieux que l’énergie communicative et la fougue toujours juvénile dont font preuve les trois musiciens du Trio Karénine une vraie présence sur scène, qui emporte toujours l’adhésion du public. Leur formation auprès des plus grands et le côtoiement de la musique d’aujourd’hui leur aura également donné cette prodigieuse capacité à nuancer et à être constamment dans le souci du sonore et de la poésie.

Paloma Kouider, piano

Julien Dieudegard, violon

Louis Rodde, violoncelle

Programme

Philippe Hersant (né en 1948) Trio (Variations sur La Sonnerie de Ste Geneviève du Mont de Marin Marais)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Trio n° 5 en ré majeur op.70 n° 1 Des Esprits

Maurice Ravel (1875-1937) Trio avec piano en la mineur .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-11 20:30:00

fin : 2025-04-11

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Concert à l’Auditorium Trio Karénine Cahors a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

vendredi 11 avril 2025 Concert à l’Auditorium Trio Karénine Place des Consuls Cahors Concert à l'Auditorium Trio Karénine Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot 2025-04-11 à 20:30:00 .Quel plaisir de revoir le Trio Karénine à l’Auditorium ! Neuf ans ont passé et ils ont développé depuis une formidable carrière, tant en concert qu’au disque. Ils ont également récemment accueilli un nouveau violoniste en la personne de Julien Dieudegard, qui lui s’était produit en 2020 à Cahors avec le Quatuor Béla. Nous découvrirons sûrement avec gourmandise la nouvelle alchimie et complicité sonore du trio dans un magnifique programme deux pièces maîtresses du répertoire notamment, le fameux et magnifique trio Des Esprits de Beethoven, et le trio de Ravel, magique par sa modernité, ses sonorités… l’œuvre d’un compositeur génial tout simplement ; Plus près de nous, Philippe Hersant, un compositeur incontournable de notre temps, qui regarde avec son Trio vers la musique de Marin Marais. Pour servir cette musique, quoi de mieux que l’énergie communicative et la fougue toujours juvénile dont font preuve les trois musiciens du Trio Karénine une vraie présence sur scène, qui emporte toujours l’adhésion du public. Leur formation auprès des plus grands et le côtoiement de la musique d’aujourd’hui leur aura également donné cette prodigieuse capacité à nuancer et à être constamment dans le souci du sonore et de la poésie.