Concert à l’Auditorium Récital Cédric Tiberghien Place des Consuls Cahors, vendredi 18 octobre 2024.

Habitué des salles et des orchestres prestigieux du monde entier, le pianiste Cédric Tiberghien nous comble en faisant halte une nouvelle fois à Cahors.

Reconnu et applaudi pour la polyvalence de son parcours au répertoire si varié et aventureux, Cédric Tiberghien questionne et explore constamment le format même du concert et conçoit ses programmes avec l’intelligence et le plaisir des échos, des contrastes. Il est également un partenaire de musique de chambre recherché et se produit régulièrement avec de nombreux musiciens ou chanteurs comme le violoncelliste Xavier Phillips, l’altiste Antoine Tamestit ou le baryton Stéphane Degout.

Les œuvres qu’il nous offre pour ce récital témoignent de son souci constant de la construction d’un programme Deux cycles se répondront, deux univers dialogueront les Variations Diabelli de Beethoven, monument musical et bible de l’art suprême de la variation, que précèderont les Musica Ricercata de György Ligeti, onze fascinantes pièces conceptuelles, résolument construites et toujours très musicales et incarnées !

Un grand moment de musique en perspective car Cédric Tiberghien est avant tout un formidable poète du piano, au jeu limpide, équilibré et toujours dynamique , au toucher prodigieux.

À ne pas manquer

Durée 1h30

György Ligeti (1923-2006) Musica Ricercata, onze pièces pour piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 33 Variations sur un thème de valse de Diabelli op.120 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-18 20:30:00

fin : 2024-10-18

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

