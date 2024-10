Concert à l’Auditorium: Chœur de l’Opéra national du Capitole Place des Consuls Cahors Lot

Cahors

Place des Consuls Cahors

Concert à l’Auditorium: Chœur de l’Opéra national du Capitole Place des Consuls Cahors, vendredi 20 décembre 2024.

Concert à l’Auditorium: Chœur de l’Opéra national du Capitole

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

“Un voyage spirituel”

Un concert du Chœur de l’Opéra national du Capitole est toujours un événement, tant les occasions sont rares de l’entendre hors des murs de son théâtre toulousain où il brille magistralement dans le répertoire lyrique. Régulièrement salué par la critique comme par le public pour la qualité de ses interprétations musicales comme pour sa présence scénique, le Chœur de l’Opéra national du Capitole est aujourd’hui un des chœurs d’opéra les plus renommés de France. Les prestigieuses Chorégies d’Orange ne s’y trompent pas en l’invitant régulièrement au Théâtre antique. Il est également invité par le Festival de Radio-France Occitanie-Montpellier lors des éditions 2022 et 2024.

Aussi à l’aise dans des mises en scène d’opéras qu’en concert, le Chœur de l’Opéra national du Capitole possède un vaste répertoire chœurs d’opéras, cantates, oratorios, messes, requiem. Les programmes qu’il propose, religieux ou profanes, sont toujours préparés avec la même recherche de perfection.

Dans ce programme, le Chœur de l’Opéra national du Capitole explorera les diverses facettes du spirituel ; qu’il soit religieux ou humoristique, angélique ou maléfique. Pour ce voyage, les artistes du Chœur donneront à entendre des œuvres du répertoire lyrique où se croisent notamment les sorcières de Macbeth et les pèlerins de Tannhaüser sans oublier Mozart, Puccini, Bizet ou encore Moussorgski.

La polyvalence des chanteurs du Capitole permettra également de découvrir des légendes nordiques et amérindiennes…

Gabriel Bourgoin, direction

Elisabeth Matak, piano

Levi Gerke, piano

Chœur de l’Opéra national du Capitole

Programme

Un voyage spirituel Henri Duparc, Giacomo Puccini, Richard Wagner, Modeste Moussorgski,

Giuseppe Verdi, Arrigo Boito, W-A Mozart, Georges Bizet,

Einojuhani Rautavaara, Heitor Villa-Lobos, Jacques Offenbach EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-20 20:30:00

fin : 2024-12-20

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

L’événement Concert à l’Auditorium: Chœur de l’Opéra national du Capitole Cahors a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

vendredi 20 décembre 2024 Concert à l’Auditorium: Chœur de l’Opéra national du Capitole Place des Consuls Cahors Concert à l'Auditorium: Chœur de l'Opéra national du Capitole Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot 2024-12-20 à 20:30:00 ."Un voyage spirituel" Un concert du Chœur de l’Opéra national du Capitole est toujours un événement, tant les occasions sont rares de l’entendre hors des murs de son théâtre toulousain où il brille magistralement dans le répertoire lyrique. Régulièrement salué par la critique comme par le public pour la qualité de ses interprétations musicales comme pour sa présence scénique, le Chœur de l’Opéra national du Capitole est aujourd’hui un des chœurs d'opéra les plus renommés de France. Les prestigieuses Chorégies d’Orange ne s’y trompent pas en l’invitant régulièrement au Théâtre antique. Il est également invité par le Festival de Radio-France Occitanie-Montpellier lors des éditions 2022 et 2024. Aussi à l'aise dans des mises en scène d'opéras qu'en concert, le Chœur de l’Opéra national du Capitole possède un vaste répertoire chœurs d'opéras, cantates, oratorios, messes, requiem. Les programmes qu'il propose, religieux ou profanes, sont toujours préparés avec la même recherche de perfection. Dans ce programme, le Chœur de l’Opéra national du Capitole explorera les diverses facettes du spirituel ; qu’il soit religieux ou humoristique, angélique ou maléfique. Pour ce voyage, les artistes du Chœur donneront à entendre des œuvres du répertoire lyrique où se croisent notamment les sorcières de Macbeth et les pèlerins de Tannhaüser sans oublier Mozart, Puccini, Bizet ou encore Moussorgski. La polyvalence des chanteurs du Capitole permettra également de découvrir des légendes nordiques et amérindiennes…