Concert à l’Auditorium Chocho Cannelle Place des Consuls Cahors, vendredi 29 novembre 2024.

Lauréat du légendaire concours national de Jazz de La Défense 2022, Chocho Cannelle est un quartet jazz résolument moderne qui rayonne déjà sur le paysage musical français en seulement trois ans en conciliant des instruments électriques et acoustiques, écriture et improvisation aux sonorités latines.

Loin d’un simple patchwork d’influences Chocho Cannelle signe un ouvrage de haute couture musicale avec leur palette sonore mariant quatre ingrédients magiques batterie, claviers (piano, Rhodes, synthétiseur Moog), clarinette et harpe électro Llanera, originaire d’Amérique du Sud.

Aux commandes de cette dernière, Camille Heim, brillante harpiste que l’on retrouve aussi dans des orchestres classiques prestigieux (le philarmonique de Radio France, le Malher Chamber Orchestra) et qui, ici, danse, voyage et respire avec son instrument en même temps qu’elle tisse des grooves modernes en complice fringante de ces trois acolytes flamboyants.

Sans bassiste, la harpe et le synthétiseur se partagent le rôle. Le répertoire, principalement composé par le batteur Léo Danais traduit ses multiples inspirations allant du jazz aux musiques du monde. Parmi les influences du groupe, on retrouve autant les batteurs Makaya McKraven, Stéphane Galland, que le producteur Bonobo, ou bien le harpiste Edmar Castañeda.

Le résultat lui est saisissant un jazz actuel au carrefour de l’électro mais aussi de la musique classique et du chaâbi algérien. Ils vont nous emmener rêver loin, très loin. On trépigne d’impatience !

Harpe, électro llanera Camille Heim

Claviers Arthur Guyard

Clarinettes Timothée Renard

Batterie Léo Danais

Lauréats du Concours National de Jazz à la Défense 2022, Finalistes Tremplin Rezzo Jazz à Vienne 2023, Lauréats Occijazz 2023.

Repéré par Jazz Magazine. .

Début : 2024-11-29 20:30:00

fin : 2024-11-29

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

