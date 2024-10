Concert à l’Auditorium Antonio Lizana Place des Consuls Cahors Lot

Cahors

Place des Consuls Cahors

Concert à l’Auditorium Antonio Lizana Place des Consuls Cahors, vendredi 21 mars 2025.

Concert à l’Auditorium Antonio Lizana

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

Navigant entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est devenu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du nouveau jazz flamenco. Une inspiration qu’il puise au plus profond de ses racines puisque ce talentueux musicien a grandi dans une province de Cadix réputée pour être l’un des berceaux du chant flamenco.

Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques, association originale terriblement vivante et émouvante. Avec un rare brio, son saxophone alto a définitivement acquis droit de cité dans l’instrumentarium flamenco.

Vishuddha , c’est ainsi que se présente son nouvel album, nom d’un chakra dans la tradition hindoue ou pureté en français. L’artiste au cœur andalou, à l’âme improvisatrice dévoile la beauté de sa ville natale Cadix et les paysages sonores de son enfance où la joie et le jazz ne font qu’un.

Sur scène, ce quintet composé des meilleurs musiciens de la scène madrilène et accompagné de son danseur, nous transporte des racines du flamenco au jazz le plus inventif, avec, culture andalouse oblige, un soupçon de sonorités mauresques et une pincée de culture gitane. A la croisée de ces deux mondes, la voix s’envole sur des thèmes chers à la tradition, le sax galope sur du velours et la fusion se fait dans un accord parfait !

Un défilé dans maints paysages sonores battus par un même vent l’alma du flamenco.

Saxophone et voix Antonio Lizana

Piano et chœurs Daniel Garcia

Basse Arin Keshishi

Batterie Shayan Fathi

Danse Flamenco et chœurs Mawi De Càdiz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-21 20:30:00

fin : 2025-03-21

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

L'événement Concert à l'Auditorium Antonio Lizana Cahors a été mis à jour le 2024-10-07

