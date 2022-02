Concert à l’Arrosoir « The ghost towns » Indie rock Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Concert à l’Arrosoir « The ghost towns » Indie rock Figeac, 11 février 2022, Figeac. Concert à l’Arrosoir « The ghost towns » Indie rock l’Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac

2022-02-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-11 l’Arrosoir 5, rue de Crussol

Figeac Lot Le duo rock vient réchauffer l’Arrosoir avec une version spéciale acoustique.

À écouter sans modération. @ghost towns/arrosoir

l’Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse l'Arrosoir 5, rue de Crussol Ville Figeac lieuville l'Arrosoir 5, rue de Crussol Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Concert à l’Arrosoir « The ghost towns » Indie rock Figeac 2022-02-11 was last modified: by Concert à l’Arrosoir « The ghost towns » Indie rock Figeac Figeac 11 février 2022 Figeac Lot

Figeac Lot