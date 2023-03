Concert à l’Arôme Antique Puiseaux Catégories d’Évènement: Loiret

Concert à l’Arôme Antique, 11 mars 2023, Puiseaux . Concert à l’Arôme Antique 35 Rue de Paris Puiseaux Loiret

2023-03-11 – 2023-03-11 Puiseaux

Loiret Pour commencer ce mois musical à l’Arôme Antique, retrouvez Jean-Claude Dubois pour écouter ses paroles avec son cœur et accompagnée d’une guitare mélodique. +33 6 41 15 28 46 ©Jean-Claude Dubois

