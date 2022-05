Concert à l’APEL : Irish Slump / Fawkes Redon, 20 mai 2022, Redon.

Concert à l’APEL : Irish Slump / Fawkes P’Tit Théâtre Notre Dame 1 Quai Robert Surcouf Redon

2022-05-20 19:00:00 – 2022-05-20 23:00:00 P’Tit Théâtre Notre Dame 1 Quai Robert Surcouf

Redon Ille-et-Vilaine

Une soirée, 2 concerts ! Celui de Irish Slump groupe pop/folk rennais, composé d’Olivier au chant lead et à la guitare et Johanne au chant, suivi par Fawkes, chanson française accompagnée au ukulélé.

Ouverture dès 19h00, début du concert 20h30.

Buvette et restauration sur place avec Gaël O’Broche.

Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/apel-de-l-ecole-notre-dame-de-redon/evenements/festival-a-l-apel

apel.notre-dame@outlook.com

