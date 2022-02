Concert à Laon : “Playtime !” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Concert à Laon : “Playtime !” Laon, 5 mars 2022, Laon. Concert à Laon : “Playtime !” Laon

2022-03-05 20:45:00 – 2022-03-05

Laon Aisne Ce big band de poche – né de la rencontre entre Journal Intime & Jérémie Piazza – vous invite à redécouvrir les racines du jazz !

Un concert avec la participation des élèves des classes de Trompette, Saxophone et Trombone… RV dans l’auditorium du Conservatoire de Musique de Laon à 20h45 ! Ce big band de poche – né de la rencontre entre Journal Intime & Jérémie Piazza – vous invite à redécouvrir les racines du jazz !

Un concert avec la participation des élèves des classes de Trompette, Saxophone et Trombone… RV dans l’auditorium du Conservatoire de Musique de Laon à 20h45 ! +33 3 23 22 87 10 http://www.ca-paysdelaon.fr/ Ce big band de poche – né de la rencontre entre Journal Intime & Jérémie Piazza – vous invite à redécouvrir les racines du jazz !

Un concert avec la participation des élèves des classes de Trompette, Saxophone et Trombone… RV dans l’auditorium du Conservatoire de Musique de Laon à 20h45 ! Trio Journal Intime

Laon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Concert à Laon : “Playtime !” Laon 2022-03-05 was last modified: by Concert à Laon : “Playtime !” Laon Laon 5 mars 2022 Aisne Laon

Laon Aisne