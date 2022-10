Concert à Laon : « Motolo » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Ah ! Motolo… Infatigables Motolo ! Les neuf copains musiciens jouent leur afro-caribéen, mélange d'afrobeat, de rythmiques traditionnelles haïtienne et de funk… Attention, les ambianceurs de la piste de danse ont carte blanche ! RV à Cap'No à partir de 20h !

