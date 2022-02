Concert à Laon : « Les Négresses Vertes » Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Laon Trente ans déjà que ce groupe issu de la scène alternative française écume les scènes, venez les applaudir à Laon cette fois-ci !

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

