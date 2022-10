Concert à Laon de l’Orchestre de Picardie Laon, 15 juin 2023, Laon.

Concert à Laon de l’Orchestre de Picardie

Rue Marcellin Berthelot Laon Aisne

2023-06-15 20:30:00 – 2023-06-15

Laon

Aisne

20 L’énergique « Ouverture d’Orphée et Eurydice », le chef-d’œuvre de Gluck (1774), n’en possède pas moins cette indiscutable « odeur des planches » toujours réjouissante en début de concert. D’autant qu’avec Beethoven, on ne quittera pas tout à fait le fameux mythe. En effet, l’évocation d’Orphée réussissant à charmer les Furies a souvent été avancée comme « scénario poétique » de l’extraordinaire mouvement lent (Andante con moto) du « Concerto pour piano n°4 ».

Datée de juillet 1788, la « Symphonie n°40 en sol mineur » était vénérée des musiciens romantiques, et notamment de Schumann qui en parlait comme « une œuvre dont chaque note est de l’or pur, chaque partie, un trésor ». Cette partition, illustre entre toutes, et la partie la plus « romantique » de Mozart…

RV à l’église Saint-Martin de Laon à 20h30 ! (durée : 1h45)

L’énergique « Ouverture d’Orphée et Eurydice », le chef-d’œuvre de Gluck (1774), n’en possède pas moins cette indiscutable « odeur des planches » toujours réjouissante en début de concert. D’autant qu’avec Beethoven, on ne quittera pas tout à fait le fameux mythe. En effet, l’évocation d’Orphée réussissant à charmer les Furies a souvent été avancée comme « scénario poétique » de l’extraordinaire mouvement lent (Andante con moto) du « Concerto pour piano n°4 ».

Datée de juillet 1788, la « Symphonie n°40 en sol mineur » était vénérée des musiciens romantiques, et notamment de Schumann qui en parlait comme « une œuvre dont chaque note est de l’or pur, chaque partie, un trésor ». Cette partition, illustre entre toutes, et la partie la plus « romantique » de Mozart…

RV à l’église Saint-Martin de Laon à 20h30 ! (durée : 1h45)

mal@ville-laon.fr +33 3 23 22 86 86 https://billetterie.ville-laon.fr/

Laon

dernière mise à jour : 2022-10-13 par