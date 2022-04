Concert à Laon : “Autour de Dominique Lemaître” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon

Concert à Laon : “Autour de Dominique Lemaître” Laon, 30 avril 2022, Laon. Concert à Laon : “Autour de Dominique Lemaître” Laon

2022-04-30 – 2022-04-30

Laon Aisne Musique stellaire, transparente, musique-métaphore de forces tour à tour telluriques ou diaphanes, le monde sonore de Dominique Lemaître sait allier une violence intérieure, contenue et poignante à la douceur des subtiles tenues intemporelles de timbres magnifiquement élaborés.

Ce concert sera donné par les classes de flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, harpe, chant et percussions, avec également au programme une création de Glyphes, hommage à Jean-François Champollion pour ensemble de flûtes spatialisées, par le chœur de flûtes Travers’Aisne… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 18h30 ! Musique stellaire, transparente, musique-métaphore de forces tour à tour telluriques ou diaphanes, le monde sonore de Dominique Lemaître sait allier une violence intérieure, contenue et poignante à la douceur des subtiles tenues intemporelles de timbres magnifiquement élaborés.

Ce concert sera donné par les classes de flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, harpe, chant et percussions, avec également au programme une création de Glyphes, hommage à Jean-François Champollion pour ensemble de flûtes spatialisées, par le chœur de flûtes Travers’Aisne… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 18h30 ! +33 3 23 22 87 10 http://www.ca-paysdelaon.fr/ Musique stellaire, transparente, musique-métaphore de forces tour à tour telluriques ou diaphanes, le monde sonore de Dominique Lemaître sait allier une violence intérieure, contenue et poignante à la douceur des subtiles tenues intemporelles de timbres magnifiquement élaborés.

Ce concert sera donné par les classes de flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, harpe, chant et percussions, avec également au programme une création de Glyphes, hommage à Jean-François Champollion pour ensemble de flûtes spatialisées, par le chœur de flûtes Travers’Aisne… RV dans l’auditorium du Conservatoire de musique et de danse de Laon à 18h30 ! OT du Pays de Laon

Laon

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Concert à Laon : “Autour de Dominique Lemaître” Laon 2022-04-30 was last modified: by Concert à Laon : “Autour de Dominique Lemaître” Laon Laon 30 avril 2022 Aisne Laon

Laon Aisne