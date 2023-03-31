Concert à l’Alamzic : Soirée Trad avec ORBEL + BAL BILAKA + LUMI à L’Alamzic, 31 mars 2023, Bagnères-de-Bigorre .

Concert à l’Alamzic : Soirée Trad avec ORBEL + BAL BILAKA + LUMI

BAGNERES-DE-BIGORRE à L’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE 
2023-03-31 – 2023-03-31
à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE
Bagnères-de-Bigorre
Hautes-Pyrenees

  Infos pratiques :
Tarif : 12€ en prévente / 15€ sur place

Plus d’infos à venir.

Billetterie en ligne : https://cartelbigourdan.festik.net/

Le Cartel Bigourdan vous propose une belle soirée !
A ne pas laisser passer !

https://cartelbigourdan.festik.net/

à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
dernière mise à jour : 2023-02-17 par