Concert à l’Alamzic : Soirée Trad avec ORBEL + BAL BILAKA + LUMI à L’Alamzic Bagnères-de-Bigorre
Concert à l’Alamzic : Soirée Trad avec ORBEL + BAL BILAKA + LUMI à L’Alamzic, 31 mars 2023, Bagnères-de-Bigorre .
Concert à l’Alamzic : Soirée Trad avec ORBEL + BAL BILAKA + LUMI
BAGNERES-DE-BIGORRE à L’Alamzic Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrenees à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE
2023-03-31 – 2023-03-31
à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE
Bagnères-de-Bigorre
Hautes-Pyrenees
Infos pratiques :
Tarif : 12€ en prévente / 15€ sur place
Plus d’infos à venir.
Billetterie en ligne : https://cartelbigourdan.festik.net/
Le Cartel Bigourdan vous propose une belle soirée !
A ne pas laisser passer !
https://cartelbigourdan.festik.net/
à L’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
dernière mise à jour : 2023-02-17 par