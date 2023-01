Concert à la Scène – Lemonfly Sens Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Sens EUR Lemonfly est un groupe de rock celtique, originaire de Dijon en Bourgogne. Il a été crée un soir d’automne 2009, sur quelques notes d’accordéon, de flûte et de piano. Découverte d’un groupe avec un univers festif à travers des compositions originales, des reprises de chansons et d’airs traditionnels de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs.. Entrée : 5€

Entrée : 5€

Gratuit pour les moins de 12 ans

