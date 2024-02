Concert à la Poule aux Potes « Tioneb, electro-human beat pop » La Poule aux Potes Cahors, vendredi 16 février 2024.

Tioneb est de retour à Cahors, pour la sortie de son nouvel album. C’est un artiste multi-facettes, à la fois compositeur, beatboxer, producteur, rappeur, chanteur et Champion du monde de live-looping (création de morceaux faits à base de boucles samplées en direct). Le résultat un hip-hop bercé entre accents drill et grooves, un flow bilingue (anglais-français ) à couper le souffle délivré sur des morceaux créés en temps réel à base de sons vocaux et synthétiques pour un effet live des plus divertissants. Le Beatbox pur ou avec effets est aussi à l’honneur, intégré directement dans les morceaux ou sous formes de transitions spectaculaires !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

La Poule aux Potes 68 Rue Pèlegry

Cahors 46000 Lot Occitanie lapouleauxpotes.asso@gmail.com

