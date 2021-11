Cahors Cahors Cahors, Lot Concert à la Poule aux Potes : « Double Poney » Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Concert à la Poule aux Potes : « Double Poney » La Poule aux Potes 68 Rue Pèlegry Cahors

2021-11-26

Cahors Lot Le café associatif accueille le groupe de » rap équestre » : Double Poney. » Chéri, je peux pas, ce soir j’ai Double Poney à la Poule !! » :)

Double Poney, c’est la fusion festive du rap alternatif et de l’électro.

Des textes drôles, poétiques et inattendus, une musique puissante, et surtout des concerts survoltés où ils partagent leur folie avec un public hilare et dansant. lapouleauxpotes.asso@gmail.com la poule aux potes

