Concert à la Philharmonie : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert à la Philharmonie : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris, 9 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 20h30 à 22h35

. payant Cat.6 : 10 EUR Cat.4 : 32 EUR Cat.2 : 62 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.3 : 47 EUR Cat.1 : 72 EUR

Sous l’impulsion de Daniel Barenboim, ce deuxième concert consacré aux trios de Beethoven est dominé par « L’Archiduc ». Grandeur, éclat poétique des variations du mouvement lent, brillance du fin… Découvrez ce concert le 9 juin prochain. Sous l’impulsion de Daniel Barenboim, ce deuxième concert consacré aux trios de Beethoven est dominé par « L’Archiduc ». Grandeur, éclat poétique des variations du mouvement lent, brillance du finale : tout est réuni dans cette œuvre prodigieuse. Daniel Barenboim entretient un long compagnonnage avec les œuvres inscrites au programme de ces deux soirées : dès 1969, il les enregistrait en compagnie de Pinchas Zukerman et Jacqueline du Pré. Sans doute le plus célèbre de tous les trios pour piano, violon et violoncelle de Beethoven, le Septième doit son surnom à l’Archiduc Rodolphe, mécène, élève (le compositeur lui enseignait le piano), ami et dédicataire d’autres partitions majeures, comme la Missa Solemnis et la Sonate « Hammerklavier ». L’œuvre fut créée en 1814 : ce fut la dernière apparition du compositeur en tant que pianiste. Dans le précédent, écrit en 1808, Beethoven, selon Czerny, aurait utilisé dans le dernier mouvement des chants traditionnels croates découverts en Hongrie. Quant aux Variations « Kakadu », sur un air d’un opéra de Müller, la variété de leurs caractères en fait tout l’attrait. Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23528 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228431015542

© Harald Hoffmann Beethoven Trios / Daniel Barenboim / Michael Barenboim – Kian Soltani

