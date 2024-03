Concert à la Pharmacie | Sakina Abdou La Pharmacie Rostrenen, mercredi 13 mars 2024.

Sakina Abdou en solo à la Pharmacie

Saxophoniste et flûtiste Lilloise, Sakina Abdou est engagée dans la vie de collectifs de musiciens de la métropole et y explore le jazz, l’improvisation libre et la musique expérimentale au sein du collectif Muzzix. Parmi ses nombreux projets en collectif, elle fait partie de Moger Orchestra.

Elle présente ce projet solo acoustique aux quatre coins de la France au plus près de son public, sur scène, dans la forêt, ou … dans une ancienne pharmacie Rostrenoise !

· Mercredi 13/03, 18h30, La Pharmacie, 19 rue Gambetta, Rostrenen (22)

Concert à prix libre, sur adhésion à la l’association de la Compagnie des Musiques Têtues (adhésions possible sur place)

Org. Musiques Têtues. .

La Pharmacie 19 rue Gambetta

Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

