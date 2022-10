Concert à la Petite Maison Rouge : Belvoir Felletin Felletin Catégorie d’évènement: Felletin

2022-10-27 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-27 Felletin Creuse Felletin Le jeudi 27 octobre 2022 à La Petite Maison Rouge, à 19h30.

Attention : Les concerts commencent 60 minutes après l’horaire annoncé.

Prix libre. Belvoir est un duo créé à Bristol par deux exilés bellevillois. Ballades foutraques et ensommeillées, récit de déambulations anglo-nocturnes et spleen du voyage au menu et en plus ce soir là, ce sera le concert inaugural de leur tournée et le lancement de leur nouvel album, Nouvel Anormal. Felletin

