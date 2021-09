Concert à La Martyre La Martyre, 11 septembre 2021, La Martyre.

La Martyre, le samedi 11 septembre à 18:00

Trois groupes pour faire danser, voyager, rêver ! Deux duos d’enseignants du centre breton d’art populaire Anne-Cécile Poyard / Grégoire Pluet (chant / accordéon) duo Philippe Lamézec / Luc Danigo (guitare / violon) et le groupe pop [vʁak] c’est du rock débranché en circuit court. Trois potes de Landerneau, on est comme 3 frères… On n’a pas le même père, mais on a tous le même Maire ! Deux guitares sèches et un cajon… en bois issu d’une forêt gérée de manière durable… des compos en français et en breton. Écoutez local, écoutez [vʁak] Les concerts sont gratuits.

