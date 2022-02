Concert à la Mairie de Paris Centre avec la Chorale Franco-Turque de Paris Mairie de Paris Centre Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert à la Mairie de Paris Centre avec la Chorale Franco-Turque de Paris
Le mardi 01 mars 2022

de 19h30 à 20h30

gratuit

Dans le cadre du programme « De la Culture avant toute chose », rendez-vous culturel hebdomadaire et gratuit, la Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 1er pour un concert-chorale. L’Association Musicale Franco Turque de Paris (AMFTP), a été fondée en 2012 par Selin Tenik afin de promouvoir la Culture Turque en France à travers la musique. C’est une formation de quarante de choristes, accompagnée par ses propres musiciens. Le répertoire varié est issu des différentes traditions musicales de Turquie. Le choeur est ouvert à toute personne curieuse et désireuse de découvrir la culture turque par le biais de la musique. La Mairie de Paris Centre vous convie le mardi 1er mars à 19h30 en salle des fêtes pour assister à ce concert. Mairie de Paris Centre 2 rue Eugène Spuller Paris 75003 Contact : https://mairiepariscentre.paris.fr/ https://www.facebook.com/mairiepariscentre https://twitter.com/MParisCentre Concert;Musique

2022-03-01T19:30:00+01:00_2022-03-01T20:30:00+01:00

