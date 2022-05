Concert à la Lune Rousse : Armel Amiot Saint-Sauveur-la-Pommeraye, 3 juin 2022, Saint-Sauveur-la-Pommeraye.

Concert à la Lune Rousse : Armel Amiot Le repas 2, route du bocage, Lieu-dit Le Repas 50510 Saint Sauveur la Pommeraye, Saint-Sauveur-la-Pommeraye

2022-06-03 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-03 00:00:00 00:00:00 Le repas 2, route du bocage, Lieu-dit Le Repas 50510 Saint Sauveur la Pommeraye,

Saint-Sauveur-la-Pommeraye Manche

Première partie: L’homme au piano

Il est vrai que les chanteurs et chanteuses pianistes de la chanson française constituent un monde à part…Berger, Higelin, Sanson, Belle, Bécaud… Armel Amiot se livre à une promenade en chansons au fil de l’évocation de celles et ceux qui ont marqué cette tradition. Un piano, une voix. Simple et si riche à la fois…

Deuxième partie: Banjo Esperanto,

Esperanto: langue universelle, inventée par le polonais Zamenhof “doctor esperanto”, à la fin du 19ème siècle, qui a pour vocation de devenir un instrument de paix et de communication entre les peuples…

Pour Armel Amiot, Banjo Esperanto est la succession du groupe La Planche à Laver, qui en trois albums et quelques centaines de concerts a exploré, pendant plus d’une décennie, les musiques de la Nouvelle-Orléans et de la Caraïbe, du Jazz au funk en passant par les biguines antillaises, avec notamment de nombreuses chansons en créole antillais.

Et du créole à l’esperanto, il n’y a qu’un pas… de géant !

Armel Amiot(banjo)Pierre Jacquet( contrebasse)Denis Lainé(percussions)

