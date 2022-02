Concert à la Librairie Livres Books & Cie Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc Vendredi 4 mars 20h MILO en concert

Concert et bar à soupes – musiques populaires brésiliennes Pour ce premier vendredi du mois de mars, nous sommes ravis de programmer Milo, un duo de grand talent, union d’une chanteuse percussionniste et d’un bassiste, guitariste et beatboxer. A l’image de leurs cultures et influences, leur musique est énergique, groovy et métissée. Tarif : 20 € Nombre de places limité, réservation obligatoire. Renseignements au 06.08.60.70.95 livresbooksandcompany@gmail.com +33 6 08 60 70 95 ©LIVRES BOOKS & COMPANY

