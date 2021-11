Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Concert à la librairie La Coquille Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Concert à la librairie La Coquille Saint-Quay-Portrieux, 6 novembre 2021, Saint-Quay-Portrieux.

2021-11-06 19:30:00

Retrouvez le groupe Lalilou Quintet pour un concert de jazz à la libraire de l'hôtel Saint-Quay.

