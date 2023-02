Concert à La Guinguette : Duo MyDI Brasserie La Guinguette Saint-Genest Saint-Genest Catégories d’Évènement: Allier

Allier Saint-Genest EUR 25 25 Après un bon repas à La Guinguette, profitez d’un concert avec le duo Myriam et Didier Alvès ! stella.muller@yahoo.fr +33 7 61 95 70 83 Brasserie La Guinguette 20 rue de la mairie Saint-Genest

