Cazilhac Cazilhac Cazilhac, Hérault CONCERT A LA GUINGUETTE DU GOLF Cazilhac Cazilhac Catégories d’évènement: Cazilhac

Hérault

CONCERT A LA GUINGUETTE DU GOLF Cazilhac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cazilhac. CONCERT A LA GUINGUETTE DU GOLF 2021-07-03 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-04 00:00:00 00:00:00

Cazilhac Hérault Cazilhac Le 3 juillet, La Turbine vous propose un DJ Set avec le groupe La Gazo. Style World Mix. Venez nombreuses et nombreux profiter du cadre et d’une soirée festive ! DJ Set du groupe La Gazo (style World Mix) à la ginguette du Golf de Cazilhac. +33 6 62 25 22 06 Le 3 juillet, La Turbine vous propose un DJ Set avec le groupe La Gazo. Style World Mix. Venez nombreuses et nombreux profiter du cadre et d’une soirée festive ! dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cazilhac, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Cazilhac Adresse Ville Cazilhac lieuville 43.92123#3.71392