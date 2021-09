Chouvigny Chouvigny Allier, Chouvigny Concert à La Grange à Jean Chouvigny Chouvigny Catégories d’évènement: Allier

Concert à La Grange à Jean 2021-09-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-18

Chouvigny Allier

LE MONDE DE LILITH ; Le groupe Moulinois s'approprie des morceaux des

Beatles, Amy Winehouse, Moriarty ou encore Nina Simone.

LA RIME METISSE ; Des sonorités toujours plus variées et originales portant des textes positifs et conscients communication@lagrangeajean.com +33 6 78 73 67 38

