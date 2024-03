Concert à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie, samedi 16 mars 2024.

Concert à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie Haute-Vienne

VLAD Meilleur chanteur de l’univers. Président Dictateur Général du Vladkistan.

Artiste local du folklore mondial

Entre Motorhead et Pierre Desproges, sauf que c’est moins fort que Motorhead et moins drôle que Pierre Desproges, Vlad est avant tout un dictateur autoproclamé qui règne sur le Vladkistan, pays nomade et mouvant.

Artiste hybride, chanteur et humoriste, il traite des sujets hyper pertinents de façon totalement impertinente !

Accompagné de son cornardéoniste, Gilles Puyfages, Vlad se balade toujours sur la crête punk entre le politique et l’incorrect.

Avec Vlad ça passe toujours entre les gouttes et entre les poteaux.

Bar Restauration

Parking à l’arrière de la salle le long des voies ferrées

Venez en nombre, parce que ça va être génial!… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

La Gare

La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert à la Gare (comme à la Gare) La Porcherie a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Briance Sud Haute-Vienne