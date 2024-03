Concert à la Friche soirée Funk et R&B ! La Friche en Herbe Hauts de Bienne, samedi 6 avril 2024.

DJ RA-ELIJAH aux platines. Soirée Funk et R&B avec démonstration de danse.

On vous propose d’enflammer la piste de danse. Isabella Delval et sa troupe de Danse animeront la soirée aux côtés de RA-Elijah.

Quizz, battle et d’autres surprises vous attendent.

Gratuit buvette et petite restauration. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06 23:00:00

La Friche en Herbe 15 Rue Émile Zola

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté fricheenherbe@gmail.com

