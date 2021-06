Concert à la ferme – les filles du 3ème Armillac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Armillac.

Concert à la ferme – les filles du 3ème 2021-07-03 19:00:00 – 2021-07-03 02:00:00

Armillac Lot-et-Garonne Armillac

10 10 EUR Venez nombreux assister au concert à la ferme du groupe « Les filles du 3ème » organisé par l’association « Bourdon Briffaud ». Ce groupe bordelais cultive leur amour de la polyphonie en remuant les hanches et en claquant des doigts ! Même si leur musique est ancrée dans les Etats-Unis des années 1930, c’est bien dans la langue de Molière qu’elles racontent leurs histoires ! Et de plus vous avez la possibilité de vous restaurer sur place pour profiter du moment.

Venez nombreux assister au concert à la ferme du groupe « Les filles du 3ème » organisé par l’association « Bourdon Briffaud ». Ce groupe bordelais chante en français malgré une musique ancrée dans les Etats-Unis des années 1930. Et de plus vous avez la possibilité de vous restaurer sur place.

+33 6 48 74 22 19

Venez nombreux assister au concert à la ferme du groupe « Les filles du 3ème » organisé par l’association « Bourdon Briffaud ». Ce groupe bordelais cultive leur amour de la polyphonie en remuant les hanches et en claquant des doigts ! Même si leur musique est ancrée dans les Etats-Unis des années 1930, c’est bien dans la langue de Molière qu’elles racontent leurs histoires ! Et de plus vous avez la possibilité de vous restaurer sur place pour profiter du moment.

©bourdonbriffaud

dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT du Pays de Lauzun