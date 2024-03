Concert à la ferme Kervern Mindu Dirinon, samedi 6 avril 2024.

Concert à la ferme Kervern Mindu Dirinon Finistère

Le projet ? Faire une soirée incroyable avec le Karaoké Social Club et le collectif de drag brestois Glory All !

Tu as déjà vu le Karaoke Social Club performer ? Pas de panique, chaque soirée est unique et pour celle-ci on te propose une « cherry on the cake » qui va marquer les esprits !

Le collectif drag Glory All nous fait le plaisir de se joindre à nous pour pimenter la soirée ! .

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 00:00:00

Kervern Mindu Ferme de Kervern Mindu

Dirinon 29460 Finistère Bretagne bodenezmaraichers@gmail.com

