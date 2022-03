Concert à La Fabrik du Marais Sceaux-du-Gâtinais Sceaux-du-Gâtinais Catégories d’évènement: Loiret

Sceaux-du-Gâtinais Loiret Sceaux-du-Gâtinais Loiret Centre-Val de Loire La Fabrik du Marais organise un repas-concert samedi 23 avril dès 19h.

Concert à 20 h 30 : le groupe BAKEL ACOUSTIC SET et son ambiance pop rock des années 80′ – 90′.

Au menu : porc au caramel, riz et ratatouille, pana cotta à l’ancienne coulis mangue.

Entrée : 3 € / Repas sur réservation : 17 €

Réservation : contact.lafabrik@biere-la-deesse.fr

Réservation : contact.lafabrik@biere-la-deesse.fr

