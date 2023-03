Concert : À la croisée des époques Courcelles-lès-Montbéliard Courcelles-lès-Montbéliard Catégories d’Évènement: Courcelles-lès-Montbéliard

Doubs Courcelles-lès-Montbéliard Le XVIII siècle est une période charnière entre Baroque et Classique. La flûte classique et le clavecin dialogueront avec les instruments de facture« moderne», le basson et la clarinette, dans un répertoire virtuose. Au programme : J. HAYDN, F. DEVIENNE, C.P.E. BACH…

Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard Courcelles-lès-Montbéliard

