Villemaur-sur-Vanne Église collégiale Notre-Dame Aube, Villemaur-sur-Vanne Concert à la collégiale Église collégiale Notre-Dame Villemaur-sur-Vanne Catégories d’évènement: Aube

Villemaur-sur-Vanne

Concert à la collégiale Église collégiale Notre-Dame, 18 septembre 2021, Villemaur-sur-Vanne. Concert à la collégiale

Église collégiale Notre-Dame, le samedi 18 septembre à 20:00 Gratuit. Entrée libre. Sous réserve des places disponibles et des conditions sanitaires.

Venez écouter la voix de la soprano Isabelle Frémau, accompagnée par l’organiste Marie-Ange Leurent. Église collégiale Notre-Dame 2 Rue de l’Église, 10190 Villemaur-sur-Vanne Villemaur-sur-Vanne Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Villemaur-sur-Vanne Autres Lieu Église collégiale Notre-Dame Adresse 2 Rue de l'Église, 10190 Villemaur-sur-Vanne Ville Villemaur-sur-Vanne lieuville Église collégiale Notre-Dame Villemaur-sur-Vanne