Concert à la collégiale d'Oiron
2021-08-29 18:00:00
Place du Gouffier Collégiale Saint Maurice

Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres Plaine-et-Vallées 8 EUR Acanthe Trio c’est une invitation à découvrir la musique de chambre. Le trio sélectionne des extraits d’œuvre de figures emblématiques de la musique du XXème siècle et les réarrange, à sa manière. Gabriel Fauré, Astor Piazzolla, Dimitri Chostakovitch, Kurt Weill, Nino Rota et bien d’autres participent au répertoire d’Acanthe trio.

Jauge limitée, réservation conseillée.

