Concert à la chapelle St Eutrope – Hôpital Frémeur : Duo Arrin

Rue de l'Hôpital Fremeur Chapelle St Eutrope – Hôpital Frémeur Quimperlé

2022-05-26 17:00:00 – 2022-05-26 18:00:00 Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle St Eutrope – Hôpital Frémeur

Quimperlé Finistère

Musique originale, mélodieuse et décompressée

Une petite heure de douceur dans un monde de bruit avec le Duo Arrin

Andréa à la flûte traversière et voix (alto), Richard à la guitare et au percutrum barytar (intrument de sa composition).

Le guitariste crée des lignes de basses, qui donnent cette impression d’orchestre. Le principe : une guitare dont il joue avec le pouce du pied droit : totalement inédit : deux talons musicaux et tabouret harpe (siège musical), le deuxième instrument inventé par Richard : le premier au monde !

amis.fremeur@gmail.fr +33 6 89 86 26 07

Rue de l’Hôpital Fremeur Chapelle St Eutrope – Hôpital Frémeur Quimperlé

