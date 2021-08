Concert à la Chapelle Saint-Phal Chapelle Saint-Phal, 19 septembre 2021, Vanvey.

Chapelle Saint-Phal, le dimanche 19 septembre à 17:00

L’édifice que nous pouvons voir actuellement est daté en partie du XVème siècle. L’édifice est entouré de son cimetière originel et offre un point de vue à 306 m d’altitude. Son architecture est témoin d’un grand nombre de modifications tout au long de son histoire, notamment au début du XIXème siècle où la vétusté de la nef et des bras du transept oblige leur démolition. Ainsi, nous ne pouvons voir aujourd’hui qu’une petite partie du bâtiment originel et nous pouvons déceler la constitution du bâtiment d’origine. On remarque également une impressionnante couverture en laves, une couverture en essentes de chêne refendu sur le clocher et une couverture en tuiles canal sur le porche. De belles découvertes vous attendent en déambulant autour de l’édifice et en y pénétrant, notamment une peinture murale du XVème représentant une Annonciation, restaurée par Monsieur Jean-Rémi Brigand, ses croix de consécration, une création contemporaine de Eric de la liste qui s’élance jusqu’aux nervures des voûtes. Pour cette visite, nous vous proposons le dimanche, un concert à partir de 17h.

Entrée libre

Chapelle Saint-Phal 21400 Vanvey Vanvey Côte-d’Or



2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00