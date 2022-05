Concert à la chapelle Saint-Antoine Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Concert à la chapelle Saint-Antoine, 12 août 2022, Chapelle Saint-Antoine, 20 place du bourg, Plouezoc'h

2022-08-12 – 2022-08-12 Chapelle Saint-Antoine 20 place du bourg

Plouezoc’h Finistère Chant et flûte – Tessier, pour ce concert à la chapelle Saint-Antoine. Organisé par l’association Les Amis de St Antoine de Plouézoc’h. Chant et flûte – Tessier, pour ce concert à la chapelle Saint-Antoine. Organisé par l’association Les Amis de St Antoine de Plouézoc’h. Chapelle Saint-Antoine 20 place du bourg Plouezoc’h

